Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Súng áp lực Easy Press, màu xám | Kärcher

    Grey Kärcher high-pressure cleaner trigger gun with brass nozzle, featuring ergonomic handle and Kärcher logo embossed on the side.

    Súng áp lực Easy Press, màu xám

    Mã đơn hàng: 4.775-784.0

    Súng áp lực Easy Press, màu xám.
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