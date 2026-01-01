Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Súng phun áp lực cao Easy Press HP có báng súng mềm, M22 x 1.5 | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner trigger gun with black and yellow ergonomic handle, brass nozzle connector.

    Súng phun áp lực cao Easy Press HP có báng súng mềm, M22 x 1.5

    Mã đơn hàng: 4.775-466.0

    Súng phun áp suất cao Easy Press với bộ chuyển đổi tích hợp để kết nối với ống áp suất cao M 22 x 1.5.
    Yêu cầu báo giá