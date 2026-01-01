Súng phun áp lực cao Easy Press HP có báng súng mềm, M22 x 1.5 | Kärcher

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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
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Mã đơn hàng: 4.775-466.0Súng phun áp suất cao Easy Press với bộ chuyển đổi tích hợp để kết nối với ống áp suất cao M 22 x 1.5.
Nhiệt độ (°C)
Tối đa 155
Áp lực tối đa (bar)
300
Ren kết nối
M22 x 1,5
Tần suất dòng chảy (l/h)
2500
Màu sắc
Đen
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.891
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com