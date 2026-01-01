Súng phun, XS, Adv | Kärcher

Mã đơn hàng : 4.775-785.0

Súng phun công thái học & nhẹ với thiết bị an toàn chống sử dụng ngẫu nhiên. Do được thiết kế nhỏ gọn nên súng phun rất nhẹ và tiện dụng. Súng phun tiên tiến có bộ điều khiển từ xa tích hợp để điều chỉnh áp suất phun và sản lượng đá khô trực tiếp trên súng phun, ngoài ra còn có nút để lựa chọn giữa "không khí và đá" hoặc "chỉ không khí".