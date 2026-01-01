Súng phun, XS, Adv | Kärcher

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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Thanh toán đa dạng
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Mã đơn hàng: 4.775-785.0Súng phun công thái học & nhẹ với thiết bị an toàn chống sử dụng ngẫu nhiên. Do được thiết kế nhỏ gọn nên súng phun rất nhẹ và tiện dụng. Súng phun tiên tiến có bộ điều khiển từ xa tích hợp để điều chỉnh áp suất phun và sản lượng đá khô trực tiếp trên súng phun, ngoài ra còn có nút để lựa chọn giữa "không khí và đá" hoặc "chỉ không khí".
Kích thước (D x R x C) (mm)
195 x 115 x 150
Trọng lượng (Kg)
0.567
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.642
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com