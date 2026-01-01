Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Súng phun, XS, Adv | Kärcher

    Black and yellow Kärcher spray gun with metal nozzle and attached hose, isolated on a white background.

    Súng phun, XS, Adv

    Mã đơn hàng: 4.775-785.0

    Súng phun công thái học & nhẹ với thiết bị an toàn chống sử dụng ngẫu nhiên. Do được thiết kế nhỏ gọn nên súng phun rất nhẹ và tiện dụng. Súng phun tiên tiến có bộ điều khiển từ xa tích hợp để điều chỉnh áp suất phun và sản lượng đá khô trực tiếp trên súng phun, ngoài ra còn có nút để lựa chọn giữa "không khí và đá" hoặc "chỉ không khí".
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