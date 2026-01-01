Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Súng phun, XS, cổ điển | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner trigger gun with black body, yellow accents, and attached cable.

    Súng phun, XS, cổ điển

    Mã đơn hàng: 4.775-794.0

    Súng phun công thái học & nhẹ với thiết bị an toàn chống sử dụng ngẫu nhiên. Do được thiết kế nhỏ gọn nên súng phun rất nhẹ và tiện dụng.
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