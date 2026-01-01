Súng phun, XXL, Adv | Kärcher

Mã đơn hàng : 4.775-837.0

Súng phun được thiết kế tiện dụng. Thiết kế nhỏ gọn của khẩu súng này đặc biệt nhẹ và tiện dụng. Bao gồm một chức năng an toàn để ngăn chặn kích hoạt vô ý. Súng phun Advanced có điều khiển từ xa tích hợp. Tốc độ cung cấp đá khô và áp suất phun có thể được điều chỉnh trực tiếp từ súng. Cũng bao gồm một nút chuyển để lựa chọn giữa "Chỉ không khí" hoặc "Không khí và đá".