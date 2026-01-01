Súng phun, XXL, Adv | Kärcher

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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 4.775-837.0Súng phun được thiết kế tiện dụng. Thiết kế nhỏ gọn của khẩu súng này đặc biệt nhẹ và tiện dụng. Bao gồm một chức năng an toàn để ngăn chặn kích hoạt vô ý. Súng phun Advanced có điều khiển từ xa tích hợp. Tốc độ cung cấp đá khô và áp suất phun có thể được điều chỉnh trực tiếp từ súng. Cũng bao gồm một nút chuyển để lựa chọn giữa "Chỉ không khí" hoặc "Không khí và đá".
Kích thước (D x R x C) (mm)
250 x 200 x 60
Trọng lượng (Kg)
0.581
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.602
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com