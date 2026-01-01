Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Tay cầm, IB 15/120 | Kärcher

    Black plastic handle attachment with a circular grip and a flat base, designed for a power tool.

    Tay cầm, IB 15/120

    Mã đơn hàng: 6.321-206.0

    Tay cầm có thể được sử dụng cùng với phần mở rộng đầu phun
    Yêu cầu báo giá