Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Tay cầm, IB 7/40 | Kärcher

    Black handle attachment with a circular white clamp, designed for a Kärcher tool, shown on a plain white background.

    Tay cầm, IB 7/40

    Mã đơn hàng: 4.321-248.0

    Tay cầm để lắp vào phần mở rộng của đầu phun. Để dễ dàng làm việc bằng hai tay.
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