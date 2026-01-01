Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Túi lọc bụi, 10 Unit, CV 30/1, CV 38/1, CV 38/2, CV 48/2 | Kärcher

    Ten brown vacuum cleaner bags with printed instructions, aligned in a row.

    Túi lọc bụi, 10 Unit, CV 30/1, CV 38/1, CV 38/2, CV 48/2

    Mã đơn hàng: 6.904-294.0

    Túi lọc giấy, loại bụi M phù hợp với tất cả các dòng máy hút bụi khô dạng đứng CV 30/1 và CV 38/1. Số lượng: x10.
    Yêu cầu báo giá