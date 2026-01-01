Túi lọc bụi, 10 Unit, CV 30/1, CV 38/1, CV 38/2, CV 48/2 | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 6.904-294.0Túi lọc giấy, loại bụi M phù hợp với tất cả các dòng máy hút bụi khô dạng đứng CV 30/1 và CV 38/1. Số lượng: x10.
Kích thước (D x R x C) (mm)
357 x 175 x 45
Số lượng (Unit)
10
Trọng lượng (Kg)
0.292
Màu sắc
Nâu
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.309
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Thông tin sản phẩm