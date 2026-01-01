Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Túi lọc bụi, 10 Unit, T 12/1 | Kärcher

    Stack of brown vacuum cleaner bags with circular openings, labelled "Top Oben" in German.

    Túi lọc bụi, 10 Unit, T 12/1

    Mã đơn hàng: 6.904-312.0

    10 túi giấy lọc bụi loại M. Thích hợp cho tất cả các kiểu máy hút bụi khô T 12/1.