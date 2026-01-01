Túi lọc bụi, 10 Unit, T 12/1 | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 6.904-312.010 túi giấy lọc bụi loại M. Thích hợp cho tất cả các kiểu máy hút bụi khô T 12/1.
Kích thước (D x R x C) (mm)
235 x 215 x 65
Số lượng (Unit)
10
Trọng lượng (Kg)
0.487
Màu sắc
Nâu
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.497
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Thông tin sản phẩm