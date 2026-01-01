Túi lọc bụi, 10 Unit, T 7/1, T 9/1, T 10/1 | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 6.904-333.010 túi lọc giấy (BIA-C lớp M), thích hợp cho tất cả các máy hút bụi khô công nghiệp (ví dụ: T 7/1 và T 10/1).
Kích thước (D x R x C) (mm)
370 x 160 x 70
Số lượng (Unit)
10
Trọng lượng (Kg)
0.422
Màu sắc
Nâu
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.437
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Thông tin sản phẩm