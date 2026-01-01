Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Túi lọc bụi, 10 Unit, T 7/1, T 9/1, T 10/1 | Kärcher

    Two stacks of brown vacuum cleaner bags with circular openings, arranged on a white background.

    Túi lọc bụi, 10 Unit, T 7/1, T 9/1, T 10/1

    Mã đơn hàng: 6.904-333.0

    10 túi lọc giấy (BIA-C lớp M), thích hợp cho tất cả các máy hút bụi khô công nghiệp (ví dụ: T 7/1 và T 10/1).