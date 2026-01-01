Túi lọc bụi, 200 Unit, T 12/1 | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Kích thước (D x R x C) (mm)
470 x 220 x 5
Số lượng (Unit)
200
Trọng lượng (Kg)
0.056
Màu sắc
Nâu
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
11.228
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Thông tin sản phẩm