Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Túi lọc bụi, 200 Unit, T 12/1 | Kärcher

    Stack of Kärcher vacuum cleaner bags with circular openings, laid out on a white background. Quantity marked as 200x.

    Túi lọc bụi, 200 Unit, T 12/1

    Mã đơn hàng: 6.904-318.0

    Bụi dòng M
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