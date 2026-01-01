Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Túi lọc bụi, 5 Unit, NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC | Kärcher

    Stack of five beige vacuum cleaner bags with cardboard fittings, arranged in a neat pile.

    Túi lọc bụi, 5 Unit, NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC

    Mã đơn hàng: 6.904-285.0

    Túi lọc giấy chống rách 3 lớp - BIA- (U, S, G, C) loại M - phù hợp với tất cả các kiểu máy hút bụi khô ướt NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me và NT 72/2 Eco Tc. Số lượng: x5
    Yêu cầu báo giá