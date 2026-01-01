Túi lọc bụi, 5 Unit, NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
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Mã đơn hàng: 6.904-285.0Túi lọc giấy chống rách 3 lớp - BIA- (U, S, G, C) loại M - phù hợp với tất cả các kiểu máy hút bụi khô ướt NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me và NT 72/2 Eco Tc. Số lượng: x5
Kích thước (D x R x C) (mm)
340 x 260 x 35
Số lượng (Unit)
5
Trọng lượng (Kg)
0.127
Màu sắc
Nâu
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.65
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Thông tin sản phẩm