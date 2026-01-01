Túi lọc bụi, 5x, máy hút bụi NT 48/1 | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Thanh toán đa dạng
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Mã đơn hàng: 6.904-211.0Túi lọc đặc biệt / ướt chống rách cho bụi cấp L, thích hợp cho việc hút khô và ướt. Thích hợp cho máy hút bụi khô ướt NT 561, NT 611 và NT 611 K.
Kích thước (D x R x C) (mm)
420 x 260 x 70
Số lượng (Unit)
5
Trọng lượng (Kg)
0.671
Màu sắc
Trắng
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.679
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Thông tin sản phẩm