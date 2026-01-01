Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Túi lọc bụi, 5x, máy hút bụi NT 48/1 | Kärcher

    Five folded Kärcher vacuum cleaner bags with a black plastic attachment on top.

    Túi lọc bụi, 5x, máy hút bụi NT 48/1

    Mã đơn hàng: 6.904-211.0

    Túi lọc đặc biệt / ướt chống rách cho bụi cấp L, thích hợp cho việc hút khô và ướt. Thích hợp cho máy hút bụi khô ướt NT 561, NT 611 và NT 611 K.
    Yêu cầu báo giá