Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Túi lọc lông cừu, 10 Unit, BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1 | Kärcher

    Two stacks of white vacuum cleaner bags with cardboard collars, each featuring a circular opening.

    Túi lọc lông cừu, 10 Unit, BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1

    Mã đơn hàng: 6.904-335.0

    Túi lọc lông cừu 3 lớp, chống rách, chống bụi cấp M. Tiêu chuẩn cho máy hút bụi khô T 7/1. Số lượng: x10.
    Yêu cầu báo giá