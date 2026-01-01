Túi lọc lông cừu, 10 Unit, BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1 | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 6.904-335.0Túi lọc lông cừu 3 lớp, chống rách, chống bụi cấp M. Tiêu chuẩn cho máy hút bụi khô T 7/1. Số lượng: x10.
Kích thước (D x R x C) (mm)
180 x 80 x 360
Số lượng (Unit)
10
Trọng lượng (Kg)
0.445
Màu sắc
Trắng
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.456
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Thông tin sản phẩm