Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Túi lọc lông cừu, 10 Unit, CV 30/1, CV 38/1, CV 38/2, CV 48/2 | Kärcher

    Stack of white vacuum cleaner bags with cardboard attachments, featuring printed instructions on the surface.

    Túi lọc lông cừu, 10 Unit, CV 30/1, CV 38/1, CV 38/2, CV 48/2

    Mã đơn hàng: 6.904-305.0

    Túi lọc lông cừu chống rách 3 lớp, loại bụi M, tiêu chuẩn cho máy hút bụi khô dạng đứng CV 30/1 và CV 38/1. Số lượng: x10.
    Yêu cầu báo giá