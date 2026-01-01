Túi lọc lông cừu, 10 Unit, T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3 | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 6.904-315.0Túi lọc lông cừu 3 lớp chống rách cực tốt, chống bụi cấp M. Túi lọc lông cừu có sức chứa gấp 2 đến 3 lần túi lọc giấy thông thường. Tiêu chuẩn cho máy hút bụi khô T 10/1 và T 12/1.
Số lượng (Unit)
10
Màu sắc
Trắng
Trọng lượng (Kg)
0.568
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.594
Kích thước (D x R x C) (mm)
365 x 240 x 85
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com