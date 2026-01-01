Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Túi lọc lông cừu, 10 Unit, T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3 | Kärcher

    Two stacks of white vacuum cleaner bags with cardboard collars, each featuring a circular opening.

    Túi lọc lông cừu, 10 Unit, T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3

    Mã đơn hàng: 6.904-315.0

    Túi lọc lông cừu 3 lớp chống rách cực tốt, chống bụi cấp M. Túi lọc lông cừu có sức chứa gấp 2 đến 3 lần túi lọc giấy thông thường. Tiêu chuẩn cho máy hút bụi khô T 10/1 và T 12/1.