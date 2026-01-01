Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Túi lọc lông cừu, 200 Unit, T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3 | Kärcher

    Two stacks of white vacuum cleaner bags with cardboard collars, each featuring a circular opening.

    Túi lọc lông cừu, 200 Unit, T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3

    Mã đơn hàng: 6.904-321.0

    Túi lọc lông cừu, 3 lớp, chống rách, loại M /gói tiêu dùng số lượng lớn
    Yêu cầu báo giá