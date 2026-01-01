Túi lọc lông cừu, 200 Unit, T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3 | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Thanh toán đa dạng
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Mã đơn hàng: 6.904-321.0Túi lọc lông cừu, 3 lớp, chống rách, loại M /gói tiêu dùng số lượng lớn
Kích thước (D x R x C) (mm)
445 x 365 x 5
Số lượng (Unit)
200
Trọng lượng (Kg)
0.054
Màu sắc
Trắng
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
12.5
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Thông tin sản phẩm