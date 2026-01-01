Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Túi lọc lông cừu, 5 Unit, NT 30/1 | Kärcher

    Stack of white vacuum cleaner bags with black plastic connectors on a white background.

    Túi lọc lông cừu, 5 Unit, NT 30/1

    Mã đơn hàng: 2.889-154.0

    Túi lọc lông cừu thể tích 30 lít. Chống rách, chống bụi cấp M, cho cổng ống hút trong đầu máy.
    Yêu cầu báo giá