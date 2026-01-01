Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Túi lọc lông cừu, 5 Unit, NT 40/1, NT 50/1 | Kärcher

    Stack of white vacuum cleaner bags with black plastic attachment on top.

    Túi lọc lông cừu, 5 Unit, NT 40/1, NT 50/1

    Mã đơn hàng: 2.889-155.0

    Túi lọc lông cừu thể tích 40-50 lít. Chống rách, chống bụi cấp M, cho cổng ống hút trong đầu máy.
    Yêu cầu báo giá