Túi lọc lông cừu, 5 Unit, NT 40/1, NT 50/1 | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 2.889-155.0Túi lọc lông cừu thể tích 40-50 lít. Chống rách, chống bụi cấp M, cho cổng ống hút trong đầu máy.
Kích thước (D x R x C) (mm)
345 x 235 x 100
Số lượng (Unit)
5
Trọng lượng (Kg)
0.632
Màu sắc
Trắng
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.658
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Thông tin sản phẩm