Dòng Upright – sự linh hoạt tuyệt vời. Những chiếc máy mạnh mẽ và bền bỉ này nổi bật nhờ khả năng di chuyển linh hoạt và dễ dàng vận chuyển. Điều này khiến cho dòng Upright trở thành một lựa chọn kinh tế cho các xưởng sản xuất đa dạng, gara nhỏ và các nhà cung cấp dịch vụ làm sạch. Lưu ý rằng hầu hết các sản phẩm đều có các phiên bản dành cho các quốc gia khác nhau: 120 V / 60 Hz hoặc 220-240 V / 50 Hz.