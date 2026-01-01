Vòi xịt, 1/2 " | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 4.013-042.0Vòi phun 5 m với cáp điều khiển điện và các khớp nối hoạt động nhanh, lớp ngoài không để dấu, không chứa silicone (đường kính 1/2 ").
Kích thước (D x R x C) (m)
5
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
5.9
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com