Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Vòi xịt, 1/2 " | Kärcher

    Black Kärcher high-pressure cleaner hose with metal connectors, coiled on a white background.

    Vòi xịt, 1/2 "

    Mã đơn hàng: 4.013-042.0

    Vòi phun 5 m với cáp điều khiển điện và các khớp nối hoạt động nhanh, lớp ngoài không để dấu, không chứa silicone (đường kính 1/2 ").
    Yêu cầu báo giá