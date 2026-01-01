Vòi xịt, 3/4 " | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 4.013-043.0Ống phun 8 m với cáp điều khiển điện và khớp nối nhanh, lớp ngoài không để dấu, không chứa silicone (đường kính 3/4 "). Có thể mở rộng ống không có bộ chuyển đổi bổ sung.
Kích thước (D x R x C) (mm)
600 x 600 x 200
Trọng lượng (Kg)
8.98
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
8.98
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com