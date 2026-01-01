Vòi xịt, 3/4 " | Kärcher

Mã đơn hàng : 4.013-043.0

Ống phun 8 m với cáp điều khiển điện và khớp nối nhanh, lớp ngoài không để dấu, không chứa silicone (đường kính 3/4 "). Có thể mở rộng ống không có bộ chuyển đổi bổ sung.