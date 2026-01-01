Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Vòi xịt, 3/4 " | Kärcher

    Coiled black Kärcher high-pressure hose with metal connectors and attached cable on a white background.

    Vòi xịt, 3/4 "

    Mã đơn hàng: 4.013-043.0

    Ống phun 8 m với cáp điều khiển điện và khớp nối nhanh, lớp ngoài không để dấu, không chứa silicone (đường kính 3/4 "). Có thể mở rộng ống không có bộ chuyển đổi bổ sung.
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