Accessories set RCV3 | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Bảo mật thanh toán
Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Kích thước (D x R x C) (mm)
190 x 125 x 82
Số lượng (teilig)
6
Trọng lượng (Kg)
0.133
Màu sắc
Trắng
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.379
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com