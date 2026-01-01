Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Accessories set RCV3 | Kärcher

    Kärcher robot vacuum accessories including two side brushes, two filters, a main brush, and a yellow-striped cleaning pad.

    Accessories set RCV3

    Mã đơn hàng: 2.269-621.0

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