Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Accessories set RCV5 | Kärcher

    Robot vacuum accessories including two side brushes, a main brush, two filters, and a yellow-striped cleaning pad.

    Accessories set RCV5

    Mã đơn hàng: 2.269-641.0

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