Bàn chải * Dòng cơ bản

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 2.642-783.0Bàn chải đa năng với tay cầm tiện dụng và lông mềm để làm sạch mọi bề mặt một cách triệt để và nhẹ nhàng.
Màu sắc
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Trọng lượng (Kg)
0.186
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.206
Kích thước (D x R x C) (mm)
333 x 82 x 184
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