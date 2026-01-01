Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!

    Kärcher hand brush with black handle and white bristles, angled for cleaning.

    Bàn chải * Dòng cơ bản

    Mã đơn hàng: 2.642-783.0

    Bàn chải đa năng với tay cầm tiện dụng và lông mềm để làm sạch mọi bề mặt một cách triệt để và nhẹ nhàng.