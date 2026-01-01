Bàn chải hơi nước | Kärcher

Bàn chải hơi nước giúp việc làm sạch dễ dàng hơn chỉ với một nửa thời gian. Bàn chải hỗ trợ hoạt động làm sạch của hơi nước giúp loại bỏ bụi bẩn dễ dàng, đặc biệt là khi làm sạch các kẽ hở, khớp nối và các góc.

Bàn chải dao động Tăng sức mạnh làm sạch của hơi nước - làm sạch nhanh hơn 50% Làm sạch dễ dàng mà không cần cọ rửa ngay cả những khu vực khó tiếp cận như kẽ hở, cạnh, v.v.