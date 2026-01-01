Bàn chải hơi nước | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 2.863-159.0Không còn phải kỳ cọ tốn sức! Bàn chải hơi nước giúp việc làm sạch dễ dàng hơn chỉ với một nửa thời gian. Phụ kiện giúp công việc làm sạch của bạn dễ dàng hơn, đặc biệt là khi làm sạch các kẽ hở, khớp nối và các góc.
Màu sắc
Đen
Trọng lượng (Kg)
0.101
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.155
Kích thước (D x R x C) (mm)
200 x 125 x 45
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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