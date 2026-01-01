Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bàn chải hơi nước | Kärcher

    Black Kärcher steam cleaner nozzle with bristle brush attachment, angled design, isolated on white background.

    Bàn chải hơi nước

    Mã đơn hàng: 2.863-159.0

    Không còn phải kỳ cọ tốn sức! Bàn chải hơi nước giúp việc làm sạch dễ dàng hơn chỉ với một nửa thời gian. Phụ kiện giúp công việc làm sạch của bạn dễ dàng hơn, đặc biệt là khi làm sạch các kẽ hở, khớp nối và các góc.
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