Bàn chải hút xe hơi

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 2.863-221.0Bộ bàn chải hút giúp làm sạch kỹ lưỡng nội thất ô tô như bảng điều khiển, thảm để chân, bề mặt bọc, v.v. và phù hợp để sử dụng trên mọi chất liệu. Dùng cho tất cả các dòng máy hút bụi khô và ướt Home & Garden.
Số lượng (teilig)
2
Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn (mm)
35
Màu sắc
Đen
Trọng lượng (Kg)
0.091
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.129
Kích thước (D x R x C) (mm)
120 x 70 x 41
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