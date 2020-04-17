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    Two Kärcher vacuum cleaner brush attachments, one with white bristles and the other with brown bristles, on a white background.

    Bàn chải hút xe hơi

    Mã đơn hàng: 2.863-221.0

    Bộ bàn chải hút giúp làm sạch kỹ lưỡng nội thất ô tô như bảng điều khiển, thảm để chân, bề mặt bọc, v.v. và phù hợp để sử dụng trên mọi chất liệu. Dùng cho tất cả các dòng máy hút bụi khô và ướt Home & Garden.