Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 6.903-276.0Bàn chải với lông mềm để làm sạch các khu vực nhạy cảm và những khu vực khó tiếp cận ngoài trời. Thích hợp cho các máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7.
Kích thước (D x R x C) (mm)
333 x 82 x 164
Trọng lượng (Kg)
0.186
Màu sắc
Đen
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.206
Thông tin sản phẩm
Các lĩnh vực ứng dụng