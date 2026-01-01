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    Kärcher hand brush with black handle and white bristles, angled for cleaning.

    Bàn chải

    Mã đơn hàng: 6.903-276.0

    Bàn chải với lông mềm để làm sạch các khu vực nhạy cảm và những khu vực khó tiếp cận ngoài trời. Thích hợp cho các máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7.