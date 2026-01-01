Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bàn chải Power | Kärcher

    Kärcher vacuum cleaner head with black and silver design, featuring visible bristles underneath.

    Bàn chải Power

    Mã đơn hàng: 2.863-290.0

    Đầu hút nệm đảm bảo làm sạch sâu, vệ sinh nệm và tất cả các rãnh trong và xung quanh khu vực nghỉ ngơi của bạn.