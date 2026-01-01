Bàn chải Power | Kärcher

Đầu hút nệm Kärcher rất thích hợp để vệ sinh làm sạch sâu giường, nệm, gối và các rãnh khó tiếp cận xung quanh giường. Các rãnh này là nơi tích tụ bụi và mạt, có chứa các hạt gây dị ứng, đặc biệt dễ tích tụ trên bề mặt vải dệt. Nhưng ngay cả bụi và li ti của mạt cũng không có cơ hội chống lại đầu hút kẽ hở thực tế được thiết kế đặc biệt cho khu vực ngủ và loại bỏ tất cả bụi bẩn một cách đáng tin cậy.