Bàn chải Power | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 2.863-290.0Đầu hút nệm đảm bảo làm sạch sâu, vệ sinh nệm và tất cả các rãnh trong và xung quanh khu vực nghỉ ngơi của bạn.
Màu sắc
Đen
Trọng lượng (Kg)
0.359
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.519
Kích thước (D x R x C) (mm)
171 x 153 x 75
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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