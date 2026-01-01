Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!

    Kärcher rotating wash brush with grey bristles and black handle, viewed from above on a white background.

    Bàn chải xoay

    Mã đơn hàng: 2.644-288.0

    Bàn chải xoay với đầu chải có thể thay thế. Lý tưởng để làm sạch các bề mặt nhẵn như sơn, thủy tinh hoặc nhựa