Bàn chải xoay với vòng quay mạnh mẽ, đảm bảo làm sạch kỹ lưỡng và hiệu quả tất cả các bề mặt nhẵn như sơn, thủy tinh hoặc nhựa. Nếu cần, có thể sử dụng thêm chất tẩy rửa thông qua bàn chải. Bàn chải xoay có thể được sử dụng kết hợp với tất cả các máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7.

Đầu bàn chải xoay Làm sạch nhẹ nhàng Có thể thay đổi phần đính kèm Dễ dàng thay đổi hoặc thay thế cho các ứng dụng khác nhau hoặc với lông bàn chải bị nhiễm bẩn cao. Ứng dụng chất tẩy rửa với bàn chải được kết nối với máy phun rửa áp lực cao Làm sạch hiệu quả. Tích hợp lông bàn chải Giảm nước phun, bảo vệ cả người dùng và môi trường xung quanh. Tương thích với bộ chuyển đổi vòi vườn Kết nối với ống dây tưới vườn, có thể sử dụng mà không cần máy phun rửa áp lực cao.