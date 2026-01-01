Bàn chải xoay

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 2.644-288.0Bàn chải xoay với đầu chải có thể thay thế. Lý tưởng để làm sạch các bề mặt nhẵn như sơn, thủy tinh hoặc nhựa
Màu sắc
Đen
Trọng lượng (Kg)
0.387
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.4
Kích thước (D x R x C) (mm)
305 x 156 x 137
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