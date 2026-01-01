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    Kärcher rotating wash brush with black and yellow casing, white bristles, and attachment connector.

    Bàn chải xoay WB 100

    Mã đơn hàng: 2.643-236.0

    Bàn chải xoay WB 100 để vệ sinh tất cả các bề mặt nhẵn, ví dụ như sơn, thủy tinh hoặc nhựa. Khớp nối 180° có thể điều chỉnh không giới hạn trên tay cầm để vệ sinh các khu vực khó tiếp cận.