Bàn chải xoay WB 100

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 2.643-236.0Bàn chải xoay WB 100 để vệ sinh tất cả các bề mặt nhẵn, ví dụ như sơn, thủy tinh hoặc nhựa. Khớp nối 180° có thể điều chỉnh không giới hạn trên tay cầm để vệ sinh các khu vực khó tiếp cận.
Màu sắc
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Trọng lượng (Kg)
0.591
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.702
Kích thước (D x R x C) (mm)
270 x 155 x 160
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