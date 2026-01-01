Bàn ủi hơi nước EasyFinish | Kärcher

Bàn ủi hơi nước EasyFinish chất lượng cao với cài đặt nhiệt độ cố định tối ưu và mặt đế phủ gốm giúp việc ủi quần áo trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn. Đồng thời, với áp suất hơi nước cao, quá trình ủi có thể được thực hiện nhanh hơn tới 50%. Nhờ cài đặt nhiệt độ cố định tối ưu cho tất cả các chất liệu, việc điều chỉnh nhiệt độ thủ công rắc rối phiền phức đều không còn cần thiết nữa. Hơn nữa, chiếc bàn ủi nhỏ gọn này còn gây ấn tượng nhờ thao tác đặc biệt dễ dàng và thiết kế màu đen thông minh.

Lỗ thoát hơi nước được phân bổ trên toàn bộ bề mặt của đế ủi. Lượng hơi nước ra đồng đều khắp bề mặt. Thiết lập nhiệt độ cố định tối ưu Không cần điều chỉnh nhiệt độ bằng tay, vì nhiệt độ đã được cài đặt tối ưu cho tất cả các loại vải dệt Kích thước nhỏ gọn Dễ dàng sử dụng và không chiếm diện tích. Đế bằng sắt tráng men Bàn là trơn mượt Lượng hơi nước ra đồng đều Giảm thời gian ủi xuống một nửa Chức năng tự động tắt Bàn ủi hơi nước tự động tắt sau 5 phút - để an toàn hơn và giảm chi phí điện năng.