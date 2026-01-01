Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bàn ủi hơi nước EasyFinish | Kärcher

    Kärcher steam iron with a black handle and cord, featuring a sleek design and visible logo.

    Bàn ủi hơi nước EasyFinish

    Mã đơn hàng: 2.863-310.0

    Bàn ủi hơi nước EasyFinish chất lượng cao với cài đặt nhiệt độ cố định tối ưu và mặt đế phủ gốm giúp việc ủi quần áo trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn. Với thiết kế màu đen thông minh.
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