Bàn ủi hơi nước EasyFinish | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
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Mã đơn hàng: 2.863-310.0Bàn ủi hơi nước EasyFinish chất lượng cao với cài đặt nhiệt độ cố định tối ưu và mặt đế phủ gốm giúp việc ủi quần áo trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn. Với thiết kế màu đen thông minh.
Màu sắc
Đen
Trọng lượng (Kg)
1.485
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
1.9
Kích thước (D x R x C) (mm)
258 x 120 x 124
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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