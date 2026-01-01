Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Battery Power 4/25 | Kärcher

    Giá tốt
    Kärcher 4V 2.5 Ah battery with grey and black casing, featuring branding and power specifications on the side.

    Battery Power 4/25

    Mã đơn hàng: 2.443-003.0