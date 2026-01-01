Battery Power 4/25 | Kärcher

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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 2.443-003.0
Nền tảng pin
Nền tảng pin 4V
Loại pin
Pin Lithium-ion
Điện áp (V)
Trên danh nghĩa 3.6 - Tối đa 4.2 - 3.7
Dung lượng (Ah)
2.5
Dạng bảo vệ
IPX4
Màu sắc
Đen
Trọng lượng (Kg)
0.097
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.145
Kích thước (D x R x C) (mm)
97 x 30 x 37
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com