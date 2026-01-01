Big round brush cover set | Kärcher

Chất liệu Microfibre cao cấp

Lý tưởng để làm sạch nhẹ nhàng các vết bẩn cứng đầu trên mọi bề mặt cứng trong nhà bếp và phòng tắm. Có thể giặt bằng máy giặt với nhiệt độ lên đến 60 °C. Không sử dụng nước xả vải khi giặt.