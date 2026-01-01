Bộ bàn chải chà khe | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 2.863-324.0Làm sạch khe hở dễ dàng và hiệu quả mà không cần dùng đến hóa chất: Bộ bàn chải chà khe bao gồm bốn bàn chải chà khe màu đen và rất phù hợp để làm sạch các mối nối gạch.
Kích thước (D x R x C) (mm)
46 x 8 x 58
Trọng lượng (Kg)
0.043
Màu sắc
Đen
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.067
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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