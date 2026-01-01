Bộ bàn chải chà khe | Kärcher

Bộ bàn chải chà khe giúp làm sạch các mối nối gạch trong phòng tắm hoặc nhà bếp một cách dễ dàng. Hình dạng của lông bàn chải được điều chỉnh hoàn hảo cho các khe hở, giúp luồn đầy hơi nước nóng vào các khe hở đó và tạo ra các mối nối gạch bóng loáng ngay lập tức – mà không cần dùng đến hóa chất.

Lông bàn chải được làm từ nguyên vật liệu cao cấp Nhanh chóng loại bỏ các vết bẩn cứng đầu. Độ bền cao