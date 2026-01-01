Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bộ bàn chải chà khe | Kärcher

    Giá tốt
    Four black Kärcher brush attachments arranged diagonally on a white background.

    Bộ bàn chải chà khe

    Mã đơn hàng: 2.863-324.0

    Làm sạch khe hở dễ dàng và hiệu quả mà không cần dùng đến hóa chất: Bộ bàn chải chà khe bao gồm bốn bàn chải chà khe màu đen và rất phù hợp để làm sạch các mối nối gạch.