Bộ bàn chải tròn sợi đồng | Kärcher

Bàn chải tròn với sợi đồng giúp đánh bật các vết bẩn cứng đầu, ví dụ như vỉ nướng hoặc bếp. Bàn chải làm sạch với lông kim loại kết hợp cùng máy làm sạch bằng hơi nước cho kết quả làm sạch vượt trội. Lưu ý: không phù hợp với các bề mặt nhạy cảm như gỗ hoặc nhựa.

Bàn chải bằng đồng Bàn chải chắc chắn giúp dễ dàng loại bỏ bụi bẩn cứng đầu