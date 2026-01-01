Bộ bàn chải tròn sợi đồng | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 2.863-061.0Bàn chải tròn với sợi đồng giúp đánh bật các vết bẩn cứng đầu.
Màu sắc
Đen
Trọng lượng (Kg)
0.018
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.077
Kích thước (D x R x C) (mm)
40 x 26 x 26
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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