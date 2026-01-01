Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bộ bàn chải tròn sợi đồng | Kärcher

    Three Kärcher brass brushes with black plastic bases arranged diagonally on a white background.

    Bộ bàn chải tròn sợi đồng

    Mã đơn hàng: 2.863-061.0

    Bàn chải tròn với sợi đồng giúp đánh bật các vết bẩn cứng đầu.
    Yêu cầu báo giá