Bộ chuyển đổi cho ống nước vườn

Bộ chuyển đổi ống nước tưới vườn được sử dụng để kết nối trực tiếp tất cả các phụ kiện bàn chải Kärcher với ống nước tưới vườn bằng hệ thống khớp nối nhanh. Nước có thể được điều chỉnh và dừng trực tiếp tại bộ chuyển đổi.

Hệ thống khớp nối nhanh Quick-coupling Nhanh chóng kết nối các phụ kiện bàn chải của Kärcher với vòi nước trong gia đình. Điều chỉnh lượng nước và tắt nước ngay tại khớp nối Vận hành dễ dàng Khớp nối vòi nước Dễ cầm nắm.