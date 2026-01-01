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    Kärcher black and yellow nozzle attachment, cylindrical shape, isolated on white background.

    Bộ chuyển đổi cho ống nước vườn

    Mã đơn hàng: 2.640-732.0

    Bộ chuyển đổi để kết nối vòi nước ngoài vườn – thích hợp để gắn tất cả các phụ kiện bàn chải Kärcher vào vòi nước ngoài vườn bằng hệ thống khớp nối nhanh.