Bộ chuyển đổi cho ống nước vườn

Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 2.640-732.0Bộ chuyển đổi để kết nối vòi nước ngoài vườn – thích hợp để gắn tất cả các phụ kiện bàn chải Kärcher vào vòi nước ngoài vườn bằng hệ thống khớp nối nhanh.
Kích thước (D x R x C) (mm)
112 x 39 x 39
Trọng lượng (Kg)
0.052
Màu sắc
Đen
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.072
Thông tin sản phẩm