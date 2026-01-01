Bộ chuyển đổi ống nối dài

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 2.643-037.0Bộ chuyển đổi hai phần để kết nối ống nối dài có ren vít với máy phun rửa áp lực với hệ thống Quick Connect. Không dành cho máy cuộn vòi.
Kích thước (D x R x C) (mm)
80 x 45 x 61
Trọng lượng (Kg)
0.171
Màu sắc
Đen
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.198
Thông tin sản phẩm