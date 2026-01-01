Bộ chuyển đổi ống nối dài

Bộ chuyển đổi hai phần để kết nối ống nối dài có ren vít với máy phun rửa áp lực với hệ thống Quick Connect. Không dành cho máy cuộn vòi.

Bộ nâng cấp hệ thống kết nối nhanh Phù hợp với toàn bộ máy phun rửa áp lực cao được sản xuất từ năm 1995 đến nay với hệ thống Kết nối nhanh Khớp nối Dễ dàng hoán đổi và kết nối nhanh súng kích hoạt bằng Quick Connect Hệ thống kết nối nhanh Dễ sử dụng