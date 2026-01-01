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    Kärcher high-pressure cleaner adapter with black plastic and brass components, featuring a threaded connection.

    Bộ chuyển đổi ống nối dài

    Mã đơn hàng: 2.643-037.0

    Bộ chuyển đổi hai phần để kết nối ống nối dài có ren vít với máy phun rửa áp lực với hệ thống Quick Connect. Không dành cho máy cuộn vòi.