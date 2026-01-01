Bộ chuyển đổi T

Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 2.644-031.0Hoàn hảo để kết nối với dây áp lực cao Kärcher Home & Garden được trang bị kẹp: Bộ chuyển đổi cho ống phun kéo dài
Màu sắc
Đen
Trọng lượng (Kg)
0.06
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.083
Kích thước (D x R x C) (mm)
131 x 28 x 35
Thông tin sản phẩm