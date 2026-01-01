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    Kärcher high-pressure cleaner adapter with black plastic body and brass connector, isolated on white background.

    Bộ chuyển đổi T

    Mã đơn hàng: 2.644-031.0

    Hoàn hảo để kết nối với dây áp lực cao Kärcher Home & Garden được trang bị kẹp: Bộ chuyển đổi cho ống phun kéo dài