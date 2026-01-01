Bộ chuyển đổi T

Bộ chuyển đổi cho phép kết nối ống phun kéo dài với dây có kẹp (không có Quick Connect) một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Bộ điều hợp cho súng và ống kích hoạt ống phun dạng ống lồng (không có Quick Connect) Dễ dàng thay thế vòng chữ O và phích cắm an toàn cho các phụ kiện máy phun rửa áp lực Dễ dàng thay đổi Dễ sử dụng (Các) vòng chữ O thay thế Bền chặt.