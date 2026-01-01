Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bộ con lăn dành cho sàn đá | Kärcher

    Two Kärcher microfibre rollers with grey cores and white fabric featuring black stripes, placed side by side.

    Bộ con lăn dành cho sàn đá

    Mã đơn hàng: 2.055-021.0

    Làm sạch bề mặt sàn cứng và các kẽ hở cực kỳ dễ dàng với cặp con lăn cho sàn đá. Có thể giặt máy ở nhiệt độ lên đến 60 ° C.
    Yêu cầu báo giá