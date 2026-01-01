Bộ con lăn dành cho sàn đá | Kärcher

Cặp con lăn cho sàn đá giúp làm sạch sâu các bề mặt sàn cứng không nhạy cảm như đá hoặc ceramic (tuy nhiên, sản phẩm không dành cho sàn đá tự nhiên nhạy cảm như đá cẩm thạch hoặc đất nung), phù hợp với tất cả các chất tẩy rửa sàn của Kärcher. Tương thích với EWM 2, FC 3 Cordless, FC 4-4, FC 5 và FC 7 Cordless (yêu cầu 2 bộ). Nhờ các sợi lông tích hợp, con lăn dễ dàng loại bỏ bụi bẩn cứng đầu và mang lại vẻ bóng láng đều cho các kẽ hở, khe nối và các bề mặt không bằng phẳng. Có thể giặt máy ở nhiệt độ lên đến 60 ° C.

Tích hợp lông bàn chải Giúp loại bỏ bụi bẩn cứng đầu một cách dễ dàng. Ngay cả những kẽ hở và sàn nhà không bằng phẳng cũng trở nên sạch sẽ, sáng bóng