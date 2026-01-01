Bộ con lăn dành cho sàn đá | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
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Mã đơn hàng: 2.055-021.0Làm sạch bề mặt sàn cứng và các kẽ hở cực kỳ dễ dàng với cặp con lăn cho sàn đá. Có thể giặt máy ở nhiệt độ lên đến 60 ° C.
Màu sắc
Trắng
Trọng lượng (Kg)
0.16
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.262
Kích thước (D x R x C) (mm)
300 x 60 x 60
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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