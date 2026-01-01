Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bộ con lăn màu xám | Kärcher

    Giá tốt
    Two white Kärcher roller brushes with grey stripes, positioned side by side on a white background.

    Bộ con lăn màu xám

    Mã đơn hàng: 2.055-007.0

    Bộ 2 con lăn microfibre giúp làm sạch nhẹ nhàng và chăm sóc tất cả bề mặt sàn cứng. Không bị xơ và thấm hút tốt. Có thể giặt máy ở nhiệt độ lên đến 60 ° C.