Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bộ đầu chà tròn SV | Kärcher

    Four Kärcher round brush attachments in red, green, blue, and black, lined up on a white background.

    Bộ đầu chà tròn SV

    Mã đơn hàng: 2.860-231.0

    Bộ đầu chà tròn có bốn màu cho các mục đích sử dụng khác nhau.
    Yêu cầu báo giá