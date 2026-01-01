Bộ đầu chà tròn SV | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
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Mã đơn hàng: 2.860-231.0Bộ đầu chà tròn có bốn màu cho các mục đích sử dụng khác nhau.
Màu sắc
Đen
Trọng lượng (Kg)
0.036
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
1.1
Kích thước (D x R x C) (mm)
30 x 30 x 40
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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