Bộ đầu chà tròn SV | Kärcher

Bộ đầu chà tròn có bốn màu cho các mục đích sử dụng khác nhau. Đầu chà có màu sắc khác nhau có thể được sử dụng trong phòng tắm, nhà bếp, v.v... Đầu chà hơi nước linh hoạt, lý tưởng để sử dụng xung quanh nhà. Đầu chà có thể được sử dụng với: SV 1902 và SV 1802.

4 màu khác nhau Làm vệ sinh ở các khu vực khác nhau (nhà vệ sinh, bếp, vòi rửa,…0 Lông bàn chải được làm từ nguyên vật liệu cao cấp Làm sạch dễ dàng các vết bẩn cứng đầu Tuổi thọ bàn chà cao, lâu bị mòn