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    Kärcher high-pressure cleaner gun, coiled hose, and nozzle adapter on a white background.

    Bộ dây áp lực cao dài 7,5 m

    Mã đơn hàng: 2.643-908.0

    Bộ nâng cấp 7,5 mét dành cho máy phun rửa áp lực Kärcher không có cuộn vòi được sản xuất từ ​​năm 1992. Bao gồm bộ chuyển đổi nhựa để trang bị thêm hệ thống Quick Connect (K 2-K 7).