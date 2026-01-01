Bộ dây áp lực cao dài 7,5 m

Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
Giao hành nhanh
Thanh toán đa dạng
Bảo mật thanh toán
Mã đơn hàng: 2.643-908.0Bộ nâng cấp 7,5 mét dành cho máy phun rửa áp lực Kärcher không có cuộn vòi được sản xuất từ năm 1992. Bao gồm bộ chuyển đổi nhựa để trang bị thêm hệ thống Quick Connect (K 2-K 7).
Màu sắc
Đen
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
1.5
Thông tin sản phẩm