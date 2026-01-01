Bộ dây áp lực cao dài 7,5 m

Phạm vi cung cấp cho bộ phụ kiện bao gồm một dây áp lực cao 7,5 mét, một súng phun tiện dụng và một bộ chuyển đổi bằng nhựa để trang bị thêm hệ thống Quick Connect cho các máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7. Thích hợp cho tất cả các máy phun rửa áp lực Kärcher không có cuộn vòi được sản xuất từ ​​năm 1992.

Bộ chuyển đổi Tách đơn giản dây áp lực khỏi súng phun và thiết bị. Dây áp lực cao Với bộ điều hợp Quick Connect để lắp ráp nhanh chóng. Súng phun Để làm việc công thái học.