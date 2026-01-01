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    Kärcher high-pressure cleaner gun with a coiled hose and nozzle attachment on a white background.

    Bộ dây áp lực cao HK 12

    Mã đơn hàng: 2.643-909.0

    Bộ nâng cấp với dây áp lực cao dài 12 m, súng phun và bộ chuyển đổi Quick Connect cho các máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7. Thích hợp cho tất cả các máy phun rửa áp lực cao Kärcher được sản xuất từ ​​năm 1992 đến 2017 không có guồng.