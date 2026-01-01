Bộ dây áp lực cao HK 4

Bộ nâng cấp với dây áp lực cao dài 4 mét – phù hợp với tất cả các máy phun rửa áp lực cao Kärcher K 2 được sản xuất từ ​​năm 1992 (ngoại trừ các máy có guồng). Bao gồm súng cao áp và bộ chuyển đổi Quick Connect.

Bộ chuyển đổi Tách đơn giản dây áp lực khỏi súng phun và thiết bị. Dây áp lực cao Với bộ điều hợp Quick Connect để lắp ráp nhanh chóng. Súng phun Để làm việc công thái học.