Bộ dây áp lực cao HK 4

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 2.643-912.0Bộ nâng cấp với dây áp lực cao dài 4 mét – phù hợp với tất cả các máy phun rửa áp lực cao Kärcher K 2 được sản xuất từ năm 1992 (ngoại trừ các máy có guồng). Bao gồm súng cao áp và bộ chuyển đổi Quick Connect.
Kích thước (D x R x C) (mm)
551 x 190 x 188
Nhiệt độ (°C)
Tối đa 40
Trọng lượng (Kg)
0.8
Màu sắc
Đen
Chiều dài (m)
4
Áp lực tối đa (bar)
120
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
1.061
Thông tin sản phẩm