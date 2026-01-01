Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!

    Kärcher high-pressure cleaner gun with a coiled hose and nozzle attachment, featuring a black and yellow design.

    Bộ dây áp lực cao HK 4

    Mã đơn hàng: 2.643-912.0

    Bộ nâng cấp với dây áp lực cao dài 4 mét – phù hợp với tất cả các máy phun rửa áp lực cao Kärcher K 2 được sản xuất từ ​​năm 1992 (ngoại trừ các máy có guồng). Bao gồm súng cao áp và bộ chuyển đổi Quick Connect.