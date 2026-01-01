Bộ dây áp lực cao HK 7.5

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 2.643-910.0Bộ nâng cấp với dây áp lực cao 7.5 m, súng phun và hệ thống Quick Connect cho các máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7. Thích hợp cho tất cả các máy phun rửa áp lực cao Kärcher được sản xuất từ năm 1992 đến 2017 mà không có guồng.
Kích thước (D x R x C) (mm)
551 x 250 x 60
Nhiệt độ (°C)
Tối đa 60
Trọng lượng (Kg)
1.218
Màu sắc
Đen
Chiều dài (m)
7.5
Áp lực tối đa (bar)
180
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
1.408
Thông tin sản phẩm