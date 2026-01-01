Bộ dây áp lực cao HK 7.5

Bộ nâng cấp với dây áp lực cao 7.5 m, súng phun và hệ thống Quick Connect cho các máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7. Thích hợp cho tất cả các máy phun rửa áp lực cao Kärcher được sản xuất từ ​​năm 1992 đến 2017 mà không có guồng.

Bộ chuyển đổi Tách đơn giản dây áp lực khỏi súng phun và thiết bị. Dây phun áp lực cao cơ động, tháo lắp nhanh chóng, giúp tiết kiệm thời gian và sức lực Dây áp lực cao Với bộ điều hợp Quick Connect để lắp ráp nhanh chóng. Súng phun Để làm việc công thái học.