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    Kärcher high-pressure cleaner gun with coiled hose and connector on white background.

    Bộ dây áp lực cao HK 7.5

    Mã đơn hàng: 2.643-910.0

    Bộ nâng cấp với dây áp lực cao 7.5 m, súng phun và hệ thống Quick Connect cho các máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7. Thích hợp cho tất cả các máy phun rửa áp lực cao Kärcher được sản xuất từ ​​năm 1992 đến 2017 mà không có guồng.