Bộ dụng cụ vệ sinh đường ống và máng xối mái PC 20

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 2.642-240.0Bộ dụng cụ làm sạch đường ống và máng xối tự hoạt động - với áp suất cao, dễ dàng làm sạch các dòng chảy, tắc nghẽn đường ống và máng xối. Chiều dài ống dây: 20m.
Chiều dài (m)
20
Màu sắc
Đen
Trọng lượng (Kg)
0.26
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
2.541
Kích thước (D x R x C) (mm)
250 x 340 x 100
Hướng dẫn sử dụng
Các lĩnh vực ứng dụng