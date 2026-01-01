Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!

    Kärcher pipe cleaning kit with hose, nozzle, claw attachment, and various connectors on a white background.

    Bộ dụng cụ vệ sinh đường ống và máng xối mái PC 20

    Mã đơn hàng: 2.642-240.0

    Bộ dụng cụ làm sạch đường ống và máng xối tự hoạt động - với áp suất cao, dễ dàng làm sạch các dòng chảy, tắc nghẽn đường ống và máng xối. Chiều dài ống dây: 20m.
    Đối với súng phun 2010 (Súng M, 96, 97); Yêu cầu sử dụng khớp nối (mã 2.643-950.0)