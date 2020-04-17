Bộ hút chân không cho dụng cụ điện

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Quốc gia: Việt Nam
Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!
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Mã đơn hàng: 2.863-112.0Ống hút linh hoạt (1 m) bao gồm bộ chuyển đổi để kết nối với lỗ thoát khí của dụng cụ điện (ví dụ: máy cưa, máy mài, máy khoan, v.v.), để hút sạch bụi bẩn.
Số lượng (teilig)
2
Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn (mm)
35
Màu sắc
Đen
Trọng lượng (Kg)
0.14
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.216
Kích thước (D x R x C) (mm)
1220 x 41 x 41
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