Bộ hút chân không cho dụng cụ điện

Ống hút mềm (1 m) bao gồm bộ chuyển đổi để kết nối với lỗ thoát khí thải của các dụng cụ điện, chẳng hạn như máy cưa, máy mài hoặc máy khoan. Điều này cho phép bụi bẩn tạo ra trong khi làm việc với dụng cụ điện được hút trực tiếp và không thoát ra không khí xung quanh.

Bộ điều hợp cho các dụng cụ điện Để kết nối ống hút với lỗ thoát khí của dụng cụ điện Hút trực tiếp bụi / bẩn trong quá trình sử dụng, đồng thời ngăn chặn mọi bụi bẩn thoát ra không khí xung quanh Thiết kế ống hút linh hoạt Di chuyển linh hoạt Dễ dàng và thiết thực để sử dụng