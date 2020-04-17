Đừng bỏ lỡ! Ưu đãi siêu hấp dẫn đang diễn ra từ 18/06 - 30/06/2026 khám phá ngay!

    Black Kärcher vacuum cleaner hose with connectors on a white background.

    Bộ hút chân không cho dụng cụ điện

    Mã đơn hàng: 2.863-112.0

    Ống hút linh hoạt (1 m) bao gồm bộ chuyển đổi để kết nối với lỗ thoát khí của dụng cụ điện (ví dụ: máy cưa, máy mài, máy khoan, v.v.), để hút sạch bụi bẩn.