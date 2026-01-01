Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bộ khăn lau cầm tay Microfibre máy làm sạch hơi nước SC, 2 cái | Kärcher

    Giá tốt
    Two yellow and white striped cleaning pads with elastic edges, isolated on a white background.

    Bộ khăn lau cầm tay Microfibre máy làm sạch hơi nước SC, 2 cái

    Mã đơn hàng: 2.863-344.0

    Bộ gồm hai lớp bọc cho đầu phun cầm tay, làm từ chất liệu microfibre cao cấp, giúp loại bỏ và hút sạch nhiều bụi bẩn hơn.