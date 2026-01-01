Bộ khăn lau cầm tay Microfibre máy làm sạch hơi nước SC, 2 cái | Kärcher

Bộ khăn lau cầm tay Microfibre trong bộ giúp đầu phun cầm tay hiệu quả hơn khi đánh bật và hút sạch bụi bẩn, dầu mỡ. Rất thích hợp để xử lý các vết bẩn khó tẩy trong nhà bếp và phòng tắm. Các vết bẩn cứng đầu trên bếp cũng có thể được làm sạch dễ dàng. Với dây co giãn tích hợp, việc lắp và tháo bọc rất tiện lợi, đồng thời dây này còn giữ cho tấm bọc luôn chắc chắn trên đầu phun trong quá trình vệ sinh.