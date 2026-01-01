Bộ khăn lau cầm tay Microfibre máy làm sạch hơi nước SC, 2 cái | Kärcher

Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt
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Mã đơn hàng: 2.863-344.0Bộ gồm hai lớp bọc cho đầu phun cầm tay, làm từ chất liệu microfibre cao cấp, giúp loại bỏ và hút sạch nhiều bụi bẩn hơn.
Màu sắc
Trắng
Trọng lượng (Kg)
0.04
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
0.079
Kích thước (D x R x C) (mm)
205 x 90 x 10
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
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