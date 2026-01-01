Giải pháp làm sạch toàn diện cho gia đình Việt

    Bộ khăn lau dùng một lần EasyFix Mini | Kärcher

    Stack of white and yellow Kärcher microfibre cloths arranged neatly.

    Bộ khăn lau dùng một lần EasyFix Mini

    Mã đơn hàng: 2.863-300.0

    Bộ 15 khăn lau dùng một lần cho bàn phun sàn EasyFix Mini, giúp làm sạch bề mặt cứng nhanh chóng và vệ sinh. Hệ thống hook-and-loop thông minh giúp dễ dàng tháo lắp khăn lau vào bàn phun.
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